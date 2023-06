Louise Bourgoin : comment elle est passée de miss météo sexy de Canal + à comédienne

C’est à Madame Figaro que l’actrice s’est confiée sur sa carrière. Une carrière commencée en 2006 dans l’émission culte Le Grand Journal du non moins culte Michel Denisot sur la chaîne cryptée. Mais passer de miss météo drôle et sexy à une carrière au cinéma n’a pas été évident.

Nulle part ailleurs et Le Grand Journal ont révélé des jeunes femmes comme Mademoiselle Agnès, Pauline Lefèvre ou encore Charlotte Lebon. La belle Bretonne, elle, fait son entrée dans l’émission en 2006 avec la minute météo d’abord et une chronique littéraire ensuite dans laquelle elle parodie ou titille les invités en plateau. Fabrice Luchini la remarque et lui conseille de passer le casting de La Fille de Monaco d’Anne Fontaine (2008), et bingo, elle décroche le rôle principal et une nomination aux Césars.

Elle poursuivra sa carrière au cinéma avec des rôles dans Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, L’Autre monde de Gilles Marchand, L’Amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder, Un beau dimanche de Nicole Garcia, ou encore Les Chevaliers blancs de Joachim Lafosse. L’ex de Julien Doré tient aussi un des rôles principaux dans la série Hippocrate dont la saison 3 arrive bientôt.



Louise Bourgoin s’est donc fait une vraie place dans le cinéma mais elle a expliqué au magazine qu’elle a dû essuyer des critiques et des remarques désagréables à ses débuts de comédienne :

"Longtemps, les jeunes femmes que l’on considérait comme 'mignonnes' ne se voyaient pas proposer de personnages brillants", même si "cela a évidemment évolué". Mais elle le reconnaît : "J’ai eu peur d’être cantonnée à un territoire limité quand j’ai commencé le cinéma. Je me souviendrai toujours d’un type qui, dans un magasin de bricolage, m’avait dit : 'Mais vous êtes la call-girl de Canal + '. Pas très rassurant".

On retiendra cette conclusion positive de l’actrice :