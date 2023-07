Louise Attaque va faire une nouvelle pause

Dans "Nous on veut vivre nous (I want it all)" Sharleen Spiteri, la charismatique chanteuse de TEXAS chante en duo avec Gaëtan Roussel et donne un nouvel éclairage à ce titre pop-rock déjà plébiscité par les fans en concert !

Le groupe sera bientôt à l’affiche du festival de Ronquières, avec Classic 21, le vendredi 4 août.

Quant au groupe Texas, un best of avec leurs plus grands tubes de 1989 à 2023 sort ce vendredi 16 juin.