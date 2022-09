Louise Attaque sort un nouveau single, "Sortir de l'ordinaire"

Comme chaque mardi dans Le 8/9, Bruno Tummers s’intéresse à l’actualité musicale et aujourd’hui, il vous parle du nouveau single de Louise Attaque, Sortir de l’ordinaire. Un single qui est extrait de leur prochain album Planète Terre qui fêtera les 25 ans du groupe.

Cette nuit, Louise Attaque a fait son grand retour en sortant Sortir de l’ordinaire, son nouveau single. Le groupe de Gaëtan Roussel s’apprête à fêter les 25 ans de leur premier album culte. En effet, Louise Attaque, le premier album du groupe éponyme s’était vendu à plus de 3 millions d’exemplaires, un score impressionnant en francophonie.

Pour fêter cet anniversaire, le groupe ne voulait pas revenir uniquement avec des vieux titres sur scène. Ils ont donc choisi de revenir avec de nouvelles compositions, pour les écrire, ils se sont enfermés durant 25 jours. Six ans après leur dernier album, leur nouvel opus s’apprête à sortir début novembre. Planète Terre, c’est le titre de cet album dont les humains et la Terre seront le fil conducteur.

Dans le premier extrait, Sortir de l’ordinaire, on reconnaît la voix de Gaëtan Roussel, on retrouve le violon qui fait la patte de Louise Attaque. Musicalement, ce titre est très chargé, violon, piano, cordes, de plus en plus d’instruments se rajoutent au cours du titre, le résultat est loin de l’acoustique du premier album. Si le passage en radio risque d’être compliqué pour ce titre qui donne la sensation d’une boucle sans réel refrain. On ne doute pas que les fans de Louise Attaque seront au rendez-vous sur les plates-formes de streaming et à Forest National le 22 mars.