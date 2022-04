Louise Attaque sort la réédition de son album culte : les 3 raisons de cet énorme succès

Pour Bruno Tummers, plusieurs éléments de réponse sont à fournir pour expliquer ce succès inattendu, notamment sa diffusion par le bouche à oreille.

"Les radios n'embraient pas vraiment. Il faut dire que le son est assez particulier. Et puis les radios devront craquer parce que c'est un tel phénomène sur scène. Les salles se remplissent de plus en plus et tous les étudiants achètent et parlent de cet album" explique-t-il.

Et pourtant, les radios avaient toutes les raisons de promouvoir ce disque puisqu'il contient plusieurs tubes, dont J't'emmène au vent.

Ce morceau se démarque par la sonorité du violon qui accroche l'oreille grâce à son motif répétitif et sa mise en avant dans le mixage. "Quand on a commencé avec Louise Attaque, on ne connaissait pas Arnaud au départ, mais ce qu'on voulait, c'était la sonorité du violon" révèle Gaëtan Roussel. Arnaud Samuel est en effet engagé après avoir répondu à une annonce pour une audition dans le groupe "groupe de rock français cherche violoniste bon niveau, influence Violent Femmes, Nick Cave, Tom Waits".

L'ensemble est très acoustique, tant la guitare que la basse ou la batterie. "On voulait que le batteur joue avec des ballets et pas autrement" ajoute le leader du groupe.