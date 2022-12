Louise Attaque, Juliette Armanet, Shaka Ponk et Jain, les nouveaux noms à Ronquières

Après l’annonce d’Indochine à Ronquières, le festival n’a pas fini de nous surprendre. Louise Attaque, Juliette Armanet, Shaka Ponk et Jain s’ajoutent à l’affiche de Ronquières Festival.

Niveau programmation : on retrouve Indochine et Louise Attaque le vendredi 4 août, Juliette Armanet et Jain le samedi 5 août, et pour clôturer ce week-end musical, Shaka Ponk se produira le dimanche 6 août.

Si vous n’avez pas su vous procurer des places pour la journée du vendredi, pas de panique. Ronquières Festival a prévu 2000 tickets supplémentaires. Ils seront mis en vente ce vendredi 9 décembre à 9h00. Donc rendez-vous devant vos ordinateurs et smartphone car les places se vendront sûrement aussi vite qu’à l’annonce d’Indocine. Toutefois, vous pouvez toujours acheter le pass 3 jours au tarif promo. Il est toujours disponible sur le site officiel.