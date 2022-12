Louise Attaque de retour avec un 5e album plutôt humaniste : "Il y a une sorte de chimie quand on se retrouve"

"Si on essaie de répondre simplement, je dirais que c’est nos instruments et puis le fait de jouer ensemble, répond Gaëtan Roussel. Donc, nos instruments, c’est un violon, une basse acoustique, une guitare acoustique et une voix. A l’époque, c’était aussi avec le batteur Alexandre Margraff, avec qui on ne travaille plus depuis le dernier album, Anomalie. Et c’est le fait de se retrouver ensemble. Il y a quelque chose qu’on peut guider quand on est un groupe. Et puis, il y a forcément quelque chose qui nous échappe, c’est une sorte de 'chimie', on pourrait dire, quand on se retrouve. Et ça, on n’a pas la main là-dessus."

Pour Arnaud Samuel, c’est aussi "la façon dont Gaëtan utilise le français pour faire sonner, dans le rock."

Car la langue française a sa place dans le rock. Et la poésie, dans son sens large, a aussi sa place, même si la musique autour est bruyante, musclée ou si elle cavale, souligne Gaëtan.

Moi, je trouve qu’il y a de la place pour arriver à glisser des mots, à les inverser. Je trouve que la langue française se porte bien quand on chahute un petit peu sa construction, si le verbe est avant et le sujet à la fin. J’aime bien cette idée-là. Je ne sais pas si je l’ai comprise, mais je la malaxe, pour reprendre un terme d’Alain Bashung. Je la travaille du mieux que je peux.

Un exemple dans le nouvel album ? "Laisse aboyer ceux qui comprendre ne veulent rien", du titre 'Mon cher, aujourd’hui ma chère'.