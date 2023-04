Louise Attaque : " Ce qui est très Louise, c’est cette petite touche de naïveté "

Cette semaine, Plan Cult reçoit Louise Attaque à l’occasion de la sortie de leur cinquième album intitulé “Planète Terre”.

Le retour de Louise Attaque était pour le moins attendu ! "Anomalies", le dernier album du trio, date de 2016.

Avec “Planète Terre”, Louise Attaque retourne aux fondamentaux : un son épuré aux échos de guitares et de violon, toujours accompagné de textes bien ciselés. Cet album a été écrit et composé à Arles, chez Arnaud Samuel, le violoniste du groupe. "On cherchait à être ensemble surtout, pour se donner un cadre pas tant pour l’exercice mais plutôt pour l’aventure humaine." nous confie Gaëtan Roussel. "Etre ensemble pendant un temps donné, c’est s’obliger à se donner des idées les et les autres et éviter l’inertie qui est un de nos ennemis." Aux côtés de Félicien Bogaerts, le trio nous explique comment "Louise" a changé et évolué avec les années. Ce qui ne change pas par contre "c’est cette petite touche de naïveté" que l’on retrouve sur chacun des morceaux du nouvel album. "Planète Terre" s’intéresse aux liens invisibles qui relient les êtres humains entre eux. “C’est un peu Louise qui observe amusée ces fameux terriens, avec amour et lucidité. "