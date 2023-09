Louis Vervaeke sur la journée en enfer de Remco Evenepoel : "Il s’est excusé auprès de nous. Il ne doit pas, ce n’est pas une honte"

Quelle sale journée pour Remco Evenepoel. Lâché dès les premières pentes de l’étape reine de cette Vuelta 2023, le Belge a concédé 27 minutes au vainqueur du jour, Jonas Vindegaard (Jumbo-Visma), au sommet du Tourmalet. Forcément, toutes les ambitions du champion du monde 2022 au classement général s’envolent, alors qu’il était ce matin troisième à 1:09 seulement du maillot rouge Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

Au micro de Jérôme Helguers, le coéquipier de Remco chez Soudal Quick-Step Louis Vervaeke est revenu sur cette 13e étape très difficile pour le lauréat de la dernière édition. "Remco s’est excusé auprès de nous mais il ne doit pas parce qu’il a déjà fait une sacrée saison et c’est normal qu’à un moment donné, ce soit fini. Aujourd’hui, c’était fini pour lui. Il a fait une belle saison et peut-être que là, les batteries sont vides. Je trouve que ce n’est pas une honte et grand respect à lui. Émotionnellement, je pense que ce n’était pas facile pour lui."

Interrogé sur les raisons de cette défaillance de Remco, Vervaeke a par contre refusé de s’avancer. "Je ne peux rien expliquer, il n’y a que lui qui peut l’expliquer. Il faut le demander à lui."

Désormais largué au général, nul doute qu’Evenepoel mettra désormais tout en œuvre pour accrocher l’une ou l’autre victoire d’étape. Et pourquoi pas dès demain, sur une nouvelle étape de montagne entre Sauveterre-de-Béarn et Larra-Belagua…