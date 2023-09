Louis Vervaeke : "Peu de coureurs dans l’histoire du vélo peuvent faire ça, Remco en fait partie"

Louis Vervaeke est revenu sur la déconvenue de Remco Evenepoel, mais aussi sur sa victoire de samedi. De quoi mettre le champion de Belgique dans une catégorie à part des coureurs cyclistes.

"Vendredi, on a vite compris que cela serait compliqué et que Remco avait une journée sans jus et sans rien dans les jambes", explique Louis Vervaeke au micro de Jérôme Helguers.

"On savait que cela serait donc compliqué pour le classement général. Après le col d’Aubisque, on a décidé qu’on allait oublier le classement général et qu’on terminerait la Vuelta. Le soir, on parlait de gagner des étapes, c’était aussi une opportunité pour lui de faire un Grand Tour sans pression et essayer d’en profiter pour faire la course en allant dans les échappées comme il aime bien."

Ce samedi, c’est donc un Remco avec un autre objectif qui s’est présenté en début d’étape. "Il a montré samedi qu’il s’était bien amusé. On a un bon groupe, on est proches donc on a bien parlé ensemble. Je lui ai dit qu’il devait profiter de situations qu’il n’aura peut-être plus jamais dans sa vie en pouvant faire la dernière partie de la Vuelta en étant libre, attaquer comme il adore."

Il n’y a que Remco qui peut rouler si vite durant si longtemps.

Si Remco impressionne souvent par son niveau, Louis Vervaeke en rajoute une couche : "Il n’y a que Remco qui peut rouler si vite durant si longtemps. Romain Bardet l’a bien dit aussi, expliquant qu’il était à bloc sur le plat, dans les descentes, dans les montées. Il avait une journée comme tout le monde rêve d’avoir. Peu de coureurs dans l’histoire du vélo peuvent faire ça, Remco en fait partie. Depuis samedi, on a décidé d’être le plus possible dans les échappées et essayer de gagner chaque étape, d’une manière ou d’une autre."

Le peloton est donc prévenu. On reverra encore le champion de Belgique passer à l’attaque.