Louis Vervaeke, l’écorché apaisé devenu bodyguard de Remco Evenepoel: "J’aurai une oreille attentive quand il aura besoin de parler..."

Le successeur désigné de Jurgen Van den Broeck

En 2013, 2014, 2015, on parlait beaucoup de vous après, notamment, un très bon Tour de l’Avenir 2014 (NDLR : vainqueur de la 7ème étape, 5ème du classement final). À l’époque, on ne connaissait pas encore Remco Evenepoel et vous incarniez le grimpeur belge du futur !

" Oui, on pouvait lire dans la presse que j’étais le nouveau talent belge pour les grands Tours. Jurgen Van den Broeck (NDLR : 3ème du Tour de France 2010 après les déclassements d’Alberto Contador et de Denis Menchov) approchait de la fin de sa carrière et on me voyait comme son remplaçant. Ça ne me dérangeait pas et j’aurais aimé assumer ce rôle-là. Mais voilà, j’ai eu un parcours particulier avec une vie privée très perturbée. Quand tu es coureur, tu ne peux pas prester au plus haut niveau si ta vie n’est pas stable. Tout doit être en ordre à 100% pour atteindre ta meilleure forme. Je suis convaincu que si j’avais eu un itinéraire personnel moins perturbé, j’aurais eu une autre carrière. Mais c’est la vie ! On ne choisit pas. Depuis lors, j’ai fondé une famille avec Astrid (NDLR : Astrid Collinge) qui, elle aussi, a eu un parcours compliqué après avoir perdu son mari, l’ancien coureur Antoine Demoitié, dans un accident (NDLR : lors de Gand-Wevelgem 2016). C’est la preuve que dans la vie, on ne choisit pas et qu’il faut prendre les évènements comme ils viennent… "

Vous êtes papa depuis peu d’un petit Augustin. Vous avez enfin trouvé l’équilibre familial que vous cherchiez. Je ne vous connais pas bien mais je sens que c’est très important pour vous…

" Sans rentrer dans les détails, il y a eu pas mal de problèmes dans ma famille. Je peux vous dire que je n’étais pas heureux quand j’étais enfant et même jeune coureur pro. Certes, j’avais des potes mais il me manquait une vraie famille proche de moi. Désormais, avec Astrid et Augustin, j’ai tout ce dont je rêvais dans la vie ! Si je dois arrêter le vélo demain, je serai très triste car c’est ma passion et mon plaisir, mais je sais que ma vie est complète avec ma femme et mon fils. Je n’ai pas peur de ce qui peut arriver plus tard. Je sais que je ne serai pas malheureux en cas de problème dans ma carrière cycliste. Ça me permet de pouvoir profiter et de me donner à fond sur le vélo. Mon bonheur, c’est ma famille. Et c’est elle qui me donne aujourd’hui la force de retrouver le meilleur Louis, celui de 2013, 2014 et 2015 ! "