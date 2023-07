Louis Vervaeke : "Je pense que Remco veut créer une équipe autour de lui chez Soudal Quick-Step"

L'équipe Quick-Step a dans son ADN d’être une des meilleures équipes de Classiques, mais a-t-elle la possibilité d'opérer la transition vers une équipe de grands tours ? "C’est sûr qu’on a encore besoin d’un peu de renfort", reconnait le grimpeur belge. Dans une interview accordée récemment au Nieuwsblad, le manager général de la formation belge, Patrick Lefevere, a confirmé les discussions avec Mikel Landa. Louis Vervaeke réagit : "on a besoin d'un coureur comme ça aux côtés de Remco. Mais j’ai confiance dans notre équipe. On a plusieurs bons grimpeurs qui ne sont pas très connus mais qui ont un bon potentiel et qui peuvent le mettre au service de Remco."



Il poursuit : "Mais c’est sûr qu’on a encore besoin d’un ou deux grimpeur du top niveau. Jumbo et UAE ont des coureurs comme Kuss et Yates. On a besoin de coureurs comme ça pour aider Remco dans les derniers kilomètres des arrivées au sommet. Pour le reste, je pense qu'on a déjà une bonne équipe. Et on évolue tout doucement. On fait beaucoup de stages en altitude, ce qui est crucial pour évoluer comme les équipes Jumbo, UAE ou Ineos."