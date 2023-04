Louis Vervaeke a confiance en son leader : "On pense vraiment que Remco Evenepoel peut battre Tadej Pogacar"

Place à Doyenne ! Quatrième des cinq monuments de la saison cycliste, Liège-Bastogne-Liège se déroule ce dimanche en Belgique. L’occasion de vivre un duel qui s’annonce d’ores et déjà dantesque entre Remco Evenepoel et l’insatiable Tadej Pogacar, qui a presque tout raflé cette saison. Du côté de l’équipe Soudal Quick-Step, plutôt (très) décevante sur les classiques, on croit fort en les chances du champion du monde.

Interviewé par Christophe Delstanches lors de la présentation des équipes samedi, Louis Vervaeke est heureux de retrouver son leader : "L’ambiance est bonne dans le groupe. On est content de retrouver notre leader, on est désormais au complet. Sur la Flèche Wallonne, on a montré avec toute l’équipe qu’on était en forme. Mais maintenant on a un leader et on pense vraiment qu’il peut battre Tadej Pogacar. Ça nous donne encore plus de motivation".

De retour d’un stage en altitude, Vervaeke s’est montré en grande forme sur la Flèche Wallonne (remportée sans surprise par Pogi). Le Belge de 29 ans est d’ailleurs passé proche de la victoire mais il a finalement été repris au pied de l’ascension finale du Mur de Huy. "En rentrant d’un stage en altitude, on se pose toujours des questions. Tu te sens bien mais tu ne sais pas ce que ça va donner dans le peloton. On s’est rassuré mercredi sur la Flèche Wallonne. On est prêt pour dimanche", a confié le coureur.

Avant de conclure avec une petite anecdote : "Remco m’a envoyé des messages après la Flèche Wallonne. Il m’a dit qu’il avait aimé ma course et qu’il pensait que j’aurais pu gagner".