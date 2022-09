Louis van Gaal agacé en conférence de presse : " Pourquoi j’ai appelé Noppert ? Pour arrêter des ballons, c’est un gardien de but"

Les Diables Rouges joueront ce jeudi face aux Pays de Galles, dans le cadre de la Ligue des Nations. Et puis dimanche ce sera le choc face aux Pays-Bas. Les Néerlandais sont en tête du groupe 4, avec trois points d’avance sur la Belgique.

Louis van Gaal, le sélectionneur batave, veut profiter de ces matches internationaux pour préparer au mieux la Coupe du monde. Un des grands chantiers de Van Gaal, c’est la préparation de son noyau pour les prolongations et les tirs au but : "Dans tous les tournois il a été démontré que les tirs au but sont souvent un élément décisif."