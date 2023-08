Louis Theroux retrouve des jumelles qui ont renoncé à l’idéologie nazie de leur mère

Dans la série documentaire "La vie sur le fil du rasoir", Louis Theroux revient sur ses premiers documentaires dans lesquels il explore comment les croyances les plus ferventes de certaines personnes peuvent les mettre en conflit avec la société dominante. Louis Theroux retrouve d’anciens interviewés pour voir s’ils ont changé leur vision du monde. Ce vendredi 11 août, La Trois vous propose de découvrir l’épisode dédié aux croyances les plus ferventes des Etats-Unis.

Dans cet épisode rétrospectif, Louis Theroux revient sur l’un de ses premiers documentaires et explore comment les croyances les plus ferventes de certaines personnes peuvent les mettre en conflit avec la société. Louis Theroux recontacte Lamb et Lynx, deux jeunes filles qu’il avait rencontré des années auparavant, lors de son reportage "Louis and the Nazis". À l’époque, les jumelles, âgées de 11 ans, évoluaient dans un environnement néonazi aux Etats-Unis. Encouragées par leur mère, elles chantaient la suprématie blanche et l’idéal aryen dans des titres comme "Aryan man awake" ou "For the fatherland". Leur groupe s’appelait "Prussian Blue" en référence à la couleur du résidu laissé par le gaz Zyklon B utilisé par les nazis pour tuer des milliers de personnes durant l’Holocauste.

Sans surprise, la diffusion de cette émission a suscité de nombreuses réactions tant cette situation était choquante et immorale.

16 ans après son reportage, Louis Theroux retrouve Lamb et Lynx. Aujourd’hui, les jumelles ont rejeté leur passé et pensent que leur histoire donne l’espoir que même les plus endoctrinés peuvent changer leurs croyances. Elles expliquent qu’elles ne sont plus en colère contre leur mère qui les a endoctrinées et poussées sur scène.