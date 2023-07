Louis Theroux rend visite aux Phelps, la famille la plus détestée d’Amérique

Ce vendredi, Louis Theroux fait route jusqu’à Kansas City, où se trouve établie l’Église baptiste de Westboro, une communauté d’extrémistes religieux notoirement homophobes. Alors que leur principal leader, le pasteur Fred Phelps, vient de rendre l’âme, le journaliste tente de déterminer quelles ont été les conséquences de sa disparition sur les autres membres de l’église.

Bien qu’elle ne compte que 80 membres, l’Église baptiste de Westboro est connue à travers les États-Unis pour ses manifestations anti-gays et les discours de haine qu’elle propage. Établie à Topeka dans le Kansas, elle repose sur une communauté soudée, composée en grande partie des membres d’une même famille.

Cette famille, c’est celle de Fred Phelps, qui a fondé cette église en 1955. Leur idéologie repose sur la croyance que tous les hommes sont destinés à finir en enfer, mis à part quelques élus, ainsi que sur un rejet radical de toutes les autres religions, qu’ils considèrent comme des cultes du diable. Entre autres, ils reprochent à l’Église catholique, à l’hindouisme, à l’Islam et à la religion orthodoxe une propension à l’idolâtrie, que de leur côté ils condamnent sévèrement. C’est d’ailleurs au nom de cette idée qu’ils manifestent régulièrement contre des équipes de basket, qui constituent pour eux de fausses idoles.

Une ancienne adepte témoigne après son départ

Lors de ses deux premières visites, en 2006 et 2010, Louis Theroux avait déjà pu observer les mécanismes d’endoctrinement religieux que le pasteur Phelps avait mis en place au sein de cette église. Suite à la mort de ce dernier en 2014, le journaliste a toutefois souhaité retourner sur les lieux une troisième fois afin de constater de ses propres yeux quel impact avait pu avoir ce décès sur le reste de la communauté.

En effet, cette disparition a entraîné de nombreux changements au sein de l’église de Westboro, à commencer par le départ de plusieurs adeptes de la première heure.

Cette série de départ fait suite à celui de Megan, l’une des petites filles du pasteur Phelps. Elle qui dans son adolescence était l’une des plus ferventes défenseuses des préceptes de Westboro, elle a fini par prendre conscience des incohérences de ses propos en discutant avec d’autres communautés religieuses sur Twitter. Une prise de conscience qui allait l’amener à rompre tout contact avec l’Église, puis à écrire un livre sur son histoire. Régulièrement, elle donne également des conférences, afin de témoigner de l’endoctrinement dont elle a été victime. À l’occasion de l’une de ces prises de parole, elle rapporte :

"L’église était ma seule identité. Quand j’ai quitté Westoboro, j’ai rencontré le vide. Je ne savais pas qui j’étais ni en quoi je croyais. Mon propre esprit me terrifiait. L’esprit qui avait été non seulement convaincu mais passionnément dévoué à l’idée que mon devoir sur cette terre était de prévenir le monde qu’il allait à sa perte".

Un revirement inattendu

Lors de son entretien avec Megan, Louis Theroux aborde avec elle une rumeur qui circule depuis la mort de son grand-père. D’après certaines sources, le pasteur Phelps aurait beaucoup changé dans les jours qui ont précédé sa mort, ce qui lui aurait valu d’être excommunié de sa propre église. En effet, certains anciens membres avec lesquels Megan est en contact racontent qu’il s’était rendu à la fin de sa vie à l’equality house, une maison aux couleurs de l’arc-en-ciel militant pour les droits des LGBT située juste en face de l’église de Westboro, et qu’il leur aurait dit qu’ils étaient des gens bien. D’après eux, c’est suite à cet événement bien précis qu’il aurait été exclu de l’église.

Interrogés à ce propos, les membres de Wesboro refusent néanmoins de confirmer ou d’infirmer ces rumeurs. Malgré la mort de Phelps, sa fille Shirley continue pour sa part de défendre avec véhémence les idées de son défunt père, quitte à perdre tout contact avec Megan et deux autres de ses enfants, qui comme leur sœur ont fait le choix de quitter l’Église.

De nouveaux adeptes

Si plusieurs membres de la famille Phelps ont pris leurs distances avec l’Église de Westboro, les effectifs de la communauté restent sensiblement les mêmes car elle continue d’attirer de nouveaux membres.

De retour à Topeka, Louis Theroux fait ainsi la connaissance de Mathias Holroyd, le nouveau mari de Jaëlle Phelps. Originaire de Bradford, il est entré en contact avec l’église de Westboro après avoir visionné le premier documentaire de Louis Théroux. "Ça m’a impressionné qu’ils sachent à quel verset de la Bible il était fait référence, alors j’ai voulu en savoir plus", rapporte-t-il.

Steve, quant à lui, confie être venu au départ à la rencontre des Phelps en tant que journaliste. Convaincu par la rhétorique haineuse des Phelps, il a toutefois fini par rallier leur église avec sa famille. Quant au documentaire qu’il était venu filmer, il ne l’a jamais terminé. Aujourd’hui l’un des membres les plus actifs de l’église de Westboro, il ne tourne plus que des vidéos de propagande religieuse, visant à promouvoir les idées de sa nouvelle communauté.

"Louis Theroux : survivre à la famille la plus détestée d’Amérique", un documentaire à voir ce vendredi à 22h15 sur La Trois et disponible sur Auvio pendant 30 jours. D’ici là, découvrez "L’amour XXL" et "Mères en péril", deux autres enquêtes de Louis Theroux disponibles dès à présent en streaming.