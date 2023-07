Louis Theroux part à la rencontre de mères en péril, internées suite à la naissance de leur enfant

Parmi les différentes femmes interrogées, on trouve Lisa, internée quelque temps après la naissance de sa fille, Isabella.

Pour cette mère de trois enfants, la dépression s’est déclenchée du jour au lendemain. Au début, elle s’en sortait assez bien, mais tout a basculé lorsqu’elle a arrêté d’allaiter. Soudain, son taux d’hormones a chuté, et elle s’est retrouvée incapable de s’occuper de ses enfants. "Je suis restée au lit pendant trois semaines. Je ne pouvais plus parler. Je ne me suis plus lavée pendant des jours", raconte-t-elle.

Complètement dépassée, elle a ensuite été sujette à une série de délires psychotiques, lors desquels elle était par exemple persuadée que sa maison était envahie par des clowns tueurs.

Après trois mois et demi de traitement, Lisa entrevoit heureusement le bout du tunnel. Elle pourra d’ici peu rentrer chez elle, où elle poursuivra sa guérison.

