Louis Schietecatte, centenaire et comitard modèle, a un stade à son nom à Thy-le-Château

Dans sa maison de repos philippevillaine, Louis, élu à la suite d’un concours organisé par un média régional dirigeant de foot le plus populaire de Wallonie attend avec impatience l’émission TV de foot namurois du dimanche soir, le quotidien du lundi matin, la visite journalière de son fils et sa belle-fille pour avoir les derniers échos de l’US.



Suivre la Ligue des Champions ou un match du championnat de D1A belge ? Ce n’est pas sa tasse de thé. En revanche, il ne manquera pas une étape du Tour de France, ou du Tour d’Espagne, surtout avec un Remco Evenepoel en rouge comme c’est le cas actuellement.



"Il aime beaucoup les coureurs pros aussi", dit encore Willy. "Il a vécu les belles années Merckx et puis, il aurait aimé que je perce dans la discipline. Mais j’ai juste remporté une course en junior, et je n’ai jamais persévéré. Papa s’est bien rendu quelques fois à la Neuville supporter l’Olympic de Charleroi des André Vanderstappen et consorts, mais le seul club qui l’accrochait, c’est l’US Thy. Ah oui, il était très fier aussi d’avoir rencontré dans son petit club voici quelques années le Diable rouge, Marouane Fellaini, venu récompenser le club pour son implication dans une opération de solidarité de la RTBF, le fameux Cap 48."



En donnant à Louis Schietecatte le nom de leur complexe sportif, les dirigeants rouge et noir lui ont offert la plus belle des marques de reconnaissance. Et de son vivant qui plus est ! Ce qui ajoute une autre dimension encore au geste…