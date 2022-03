Louis-Philippe Dalembert Choix Goncourt de la Belgique 2021 pour « Milwaukee Blues »

Cette année encore, les participants se sont approprié les livres de la deuxième sélection officielle du prix français (voir ci-dessous) et se sont rencontrés au sein de leurs écoles pour en débattre. Mi-décembre 2021, 17 représentants des comités de chaque école participante se sont rassemblés à Passa Porta. Ils ont élu " leur " Goncourt :

Milwaukee Blues de Louis-Philippe Dalembert, paru aux éditions Sabine Wespieser.

Le Prix lui a été remis officiellement le jeudi 24 mars à Bruxelles.

Dans ce livre, l’auteur, né à Port-au-Prince et vivant à Paris, s’inspire du meurtre de George Floyd, en mai 2020 et de son tristement célèbre " Je ne peux plus respirer ". Il imagine le personnage d’Emmett, et donne la parole à plusieurs de ceux et celles qui l’ont connu de son vivant, dressant le portrait attachant d’un homme que rien ne prédestinait à un tel destin. Les étudiants ont notamment été sensibles à la force du roman et à son écho à l’actualité.