Louis Pasteur , l’homme derrière le savant

Dans l’intimité d’un homme qui a changé la face de l’humanité. Louis Pasteur (1822-1895), découvreur de l’importance des "microbes", virus et bactéries qui menacent les autres êtres vivants, mais sont aussi à l’origine de la fermentation des aliments ou utiles à la digestion. C’est lui qui met au point différent vaccins majeurs, comme celui contre la rage, mais aussi, bien entendu, du procédé de pasteurisation pour éliminer les micro-organismes néfastes. Travailleur acharné, à moitié paralysé suite à un AVC, il a chamboulé les domaines de la biologie, de la médecine, de l’agriculture, de l’alimentation, de l’hygiène et de la santé grâce à ses travaux.

Mais si on connaît bien le scientifique, qui était l’homme, l’érudit, le mari, le père ? Laurent Dehossey reçoit Maxime Schwartz, qui fut directeur général de l’Institut Pasteur et coauteur avec Annick Perrot de Pasteur – L’homme et le savant, pour évoquer la vie privée et méconnue du plus réputé des biologistes français.