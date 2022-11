Louis Michel : "A chaque négociation, le Parlement européen a grappillé des morceaux de pouvoir"

Le Parlement européen a 70 ans. Mais depuis 1952, la première institution de l’Union européenne selon les Traités, a bien changé. Ce n’est que depuis 1979 que le Parlement européen est élu au suffrage universel, direct et à la proportionnelle. Tous les 5 ans, ce sont 360 millions d’électeurs qui peuvent choisir leurs 705 députés dans 27 Etats-membres.

Des chiffres qui en imposent et qui ont gonflé pendant toutes ces années. Le pouvoir du Parlement aussi. De forum démocratique symbolique, il est devenu un vrai pouvoir, aux compétences très larges, avec des élus souvent très déterminés.

Le Parlement européen est installé à Strasbourg, son siège pour les séances plénières mensuelles, mais aussi à Bruxelles, un site où se tiennent les séances additionnelles et les commissions parlementaires, et enfin à Luxembourg où est logé son secrétariat général. Trois villes, trois pays, qui célèbrent ce mardi ce 70ème anniversaire. Cette assemblée est aujourd’hui "le seul parlement transnational multipartite, multilingue et directement élu", dont les 705 membres sont "l’expression de l’opinion publique européenne", a souligné sa présidente, la Maltaise Roberta Metsola, en lançant la cérémonie dans l’hémicycle de Strasbourg en présence des Premiers ministres belge, luxembourgeois et français.