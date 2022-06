Louis Meintjes s’impose au Tour des Apenins et son premier succès depuis 2015

Louis Meintjes a remporté la 83e édition du Tour des Apennins. Le Sud Africain de la formation Intermarché-Wanty Gobert s’est imposé en solitaire à Gênes. Il a devancé Natnael Tesfatsion (Drone Hopper) et son équipier Georg Zimmermann. Il offre à l’équipe belge son 12e bouquet de la saison. Meintjes décroche la 5e victoire de sa carrière. Mais surtout la première depuis… 2015. Soit 2623 jours.

Offensif durant la course, et présent dans les échappées formées sur les deux dernières ascensions du jour, la Pietralavezzara (6,2 km à 7,7%) et la Madonna della Guardia (6,9 km à 7,8%), Meintjes s'est extrait d'un groupe de huit coureurs à sept kilomètres de l'arrivée, laissant derrière lui Zimmermann, Tesfatsion, Alessandro Verre et Michel Ries d'Arkéa-Samsic, Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Paul Double (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) et Ivan Moreno (Kern Pharma). Meintjes a conservé un bel avantage jusqu'à l'arrivée.