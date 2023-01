Louis de Funès le roi du comique et champion du box office

Quand le succès est enfin arrivé, Louis de Funès avait déjà eu dix vies. Et brusquement, la gloire ! Louis de Funès est devenu le comique préféré des Français. Avec une filmographie riche de plus de 140 films, Louis de Funès a laissé un souvenir impérissable. Grâce à son travail et sa ténacité, il fait maintenant partie du patrimoine français. Pourtant son premier objectif était modeste : travailler suffisamment pour mettre sa famille à l'abri du besoin. En abordant les temps forts de sa carrière et en utilisant de nombreuses images d'archives, nous verrons l'homme qu'il était dans la vie et la façon dont il abordait son métier.