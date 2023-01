Louis de Funès : acteur, mais aussi pianiste

Indémodable et célébrissime, Louis de Funès a quitté ce monde il y a presque 40 ans, le 27 janvier 1983. Cécile Poss revient sur les croyances et les goûts musicaux du musicien et comédien.

On connaît tous Louis de Funès comme comédien, mais moins de gens savent qu’avant cela l’acteur jouait des morceaux de classique et de jazz dans les bars. "Il disait posséder 200 à 300 morceaux dans les doigts" ajoute Cécile Poss. Autodidacte, il n’a véritablement étudié qu’un an le piano.

On peut le voir démontrer son talent dans un extrait du film Comme un cheveu dans la soupe sorti en 1957.