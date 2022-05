Louis Bertignac livre sa "Jolie petite histoire" dans une autobiographie

Un jour, Téléphone occupe un studio voisin de celui des Rolling Stones en France. Bertignac se rapproche de la bande à Mick Jagger.

"Ron Wood vient me voir, il a un petit solo à faire, il est crispé : 'T’as une ligne ?' " (ils sniffent l’héroïne pour ne pas se l’injecter, décrit le livre).

Je suis à ses côtés, il recommence son solo, panique, Mick en cabine dit : "Keith le fera si tu n’y arrives pas". J’ose lui indiquer comment commencer.

Le début plaît à Jagger. "Ron me dit : 'On fait quoi après ?'. J’étais devenu son conseiller guitaristique ce jour-là (rires)". Le morceau, c’est "When the whip comes down".