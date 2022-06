Louis Bertignac et Gérard Lenorman : le retour de Fiestacity à Verviers

"On n’était pas du tout sûrs de pouvoir l’organiser. Tout s’est décidé en février quand on a vu une éclaircie dans l’épidémie de covid" raconte le programmateur Francis Geron, très content de voir revenir pour la troisième fois à Verviers l’ancien guitariste de Téléphone. "Louis Bertignac, tout le monde connaît son énergie sur scène. En plus, c’est un personnage sympathique."

Hommage à Pierre Rapsat

Voilà déjà vingt ans que le chanteur verviétois est décédé. "On ne pouvait pas passer à côté" note Francis Geron. Il y aura donc un tribute avec Brasero "quand on ferme les yeux, on pourrait croire que Pierre est sur scène" sourit le programmateur". Il y aura aussi un tribute à Arno avec Arnomatic. "Là aussi, il fallait marquer le coup".

Deux grands noms de la chanson sont aussi annoncés. Ceux-là restent secrets. Ils seront aussi présents aux Francofolies de Spa. Comme Spa est un festival payant et se déroule avant Fiestacity, qui est gratuit, il y a un accord entre les deux organisations. "Pas de problème pour programmer les mêmes artistes qu’eux, mais on ne les annonce que quand les Francos sont terminées".

Les mesures de police seront allégées par rapport aux dernières éditions, mais il ne sera toujours pas possible de venir sur place avec un sac à dos. Fiestacity se déroulera le dernier week-end d’août, c’est-à-dire en même temps que le Grand Prix de Francorchamps. "Il n’y a plus moyen de trouver une seule chambre d’hôtel à cinquante kilomètres à la ronde" bougonne Francis Geron qui a dû loger Louis Bertignac à Namur.

Le budget total annoncé pour Fiestacity est de 270.000 euros, dont le tiers est payé par les pouvoirs publics. Le reste vient du sponsoring et de la vente d’emplacements. L’entrée est gratuite.