Louis, grand amateur d’humour, a neuf ans et il vient de Wodecq.

Il a décidé de s’inscrire à The Voice Kids, car il adore regarder le programme passer à la télévision. Lui aussi, rêve de passer à la télévision. C’est son parrain qui lui a donné envie de faire de la musique en lui montrant des instruments. Très vite, Louis a pris conscience de son amour pour la musique et surtout pour le chant ! Ses titres favoris sont ceux d’Angèle. En parallèle avec le chant, Louis suit des cours de solfège et de danse, mais il est également scout. Pour son Blind, il a fait le choix d’interpréter "Armstrong" de Claude Nougaro, un titre qu’il dédie à son papy, qui le soutien beaucoup.