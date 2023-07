Louer une voiture pour les vacances : à l’affût des bonnes affaires

Quel prix pour 7 jours ? On tente de comparer

Un petit voyage à Saint-Malo vous tente (pas en voiture électrique, on l’a déjà testé) ? Alors voici quelques exemples de prix que nous avons trouvé en imaginant une location du 5 au 12 août, de midi à midi, pour une voiture compacte (VW Golf, Peugeot 308, etc.) :

Location traditionnelle : Le site Carigami nous propose des prix entre 385 et 800 euros, en fonction des options choisies et des loueurs depuis la gare de Saint Malo. Les seules conditions que nous avions indiquées étaient un kilométrage illimité et un retour avec le même niveau de carburant. Il faut évidemment ajouter le prix du train aller-retour, soit 370 €.



Cambio : Les voitures "en station" sont plus de 2.000 dans 82 villes belges. Plus compliqué à la base que la location traditionnelle puisqu’il existe trois formules d’abonnement en fonction de son profil d’utilisateur. Optons pour la formule de base, Start, pour utilisateurs occasionnels. Une semaine coûte 198 €. À cela, vous devez ajouter les frais kilométriques de 45 centimes pour les 100 premiers, puis 30 centimes les suivants soit un peu près 480 € pour les 1.300 km de trajet aller-retour. Et puis, il y a les frais d’abonnement (4 €/mois), d’activation unique (35€) ainsi que la participation financière obligatoire à l’inscription (150 €).

Getaround : Ici, il faut d’abord trouver une voiture qui corresponde près de chez soi. Comme le train pour Saint-Malo part de Bruxelles, supposons qu’on cherche le véhicule dans la capitale. C’est en effet plus difficile d’en trouver dans les campagnes. Une magnifique Golf de dernière génération nous fait de l’œil, mais elle s’affiche à 821 €. À Uccle, un propriétaire propose sa nouvelle Peugeot 308 à 381 € pour la même période, avec 1.300 km inclus. Au-delà du kilométrage prévu, on paiera 19 ou 38 centimes du kilomètre supplémentaire, selon que l’on a choisi une formule "pack" ou "ajustement kilométrique". D’autres frais sont possibles selon le type de protection d’assurance, le retard à la restitution ou l'état de propreté du véhicule.

Miles : Comparable à Poppy, Miles propose l’emprunt de voitures "en zone". Et ces zones où les voitures sont disponibles restent limitées à quelques grandes agglomérations. L’application propose un tarif Vacances pour 339 euros la semaine. Impossible de savoir quelles voitures sont à ce prix sans avoir créé son compte gratuit (nécessite permis et carte de crédit). On imagine donc qu’on aura droit à une VW Polo (citadine) et non une Audi A3 (compacte). Dans le prix affiché, 750 km sont inclus. Chaque kilomètre supplémentaire revient à 39 centimes, à moins d’avoir opté pour un des deux pass facturés 15 ou 49 €/mois permettant des réductions. Dans notre exemple, pas de pass, ce qui ajoute 175 € de frais kilométriques pour le trajet. Ah oui, pour une semaine à l’étranger, comptez aussi 25 euros de "frais de passage à l’étranger" !

Location traditionnelle depuis la Belgique : Et finalement, pourquoi pas louer la voiture à Bruxelles pour économiser le train ? Retour sur le site de Carigami, le comparateur de prix des loueurs traditionnels en encodant les mêmes spécifications. Le premier prix affiché, très bien placé, propose une voiture compacte à 230 €. Les offres sont pléthoriques (19 pages, près de 200 annonces). Le prix maximum étant de 633 euros.

Pour cette semaine de vacances, le plus avantageux serait donc de louer en Belgique sa voiture de manière traditionnelle. À 230 euros avec un plein de carburant permettant de rejoindre la destination, c’est imbattable !

Il est pourtant difficile de comparer des pommes et des poires. Louer la voiture d’un particulier est bien différent d’une location classique auprès d’une agence. Les offres et les conditions d’utilisation sont tellement variables et personnalisables qu’il est bien compliqué d’estimer un coût total précis en quelques clics de souris. Mais ce sont les vacances, on a donc le temps…