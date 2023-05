Louer un objet plutôt que de l’acheter : est-ce vraiment intéressant ?

La location avantageuse ? Cela dépend

Vaut-il mieux louer à 15 euros une tronçonneuse pour abattre le vieil arbre du jardin de votre tante ou en acheter une petite à 100 euros "parce que cela servira bien un jour ou l’autre" ? Beaucoup optent pour la seconde solution, même si elle est moins économique et moins écologique.

Selon Xavier Marichal, l’administrateur délégué de la coopérative Usitoo, spécialisée dans la location d’objets : "Les gens se disent que s’ils empruntent l’outil de leur voisin et qu’ils l’abîment, ils devront quand même le repayer pour éviter tout conflit. L’acheter permet d’être rassuré. Pour la location, il y a trois barrières importantes : le prix, la distance ou le temps passé pour aller chercher et ramener l’objet et enfin le dépôt de garantie parfois élevé. Nous avons fait tomber ces barrières, mais ce n’est pas pour cela qu’on remarque un engouement."

La coopérative existe depuis 5 ans et "se développe malheureusement moins vite" que prévu. "La période Covid était catastrophique et on est passé d’un millier d’objets à louer à un peu près 350 actuellement. Très largement en tête des locations, ce sont les outils pour des grands entretiens annuels de jardin (nettoyeurs haute pression, scarificateurs…) et de la maison (nettoyeurs vapeur, nettoyeurs de tapis…). Ce sont ceux qu’on utilise très épisodiquement et pour lesquels la location est plus intéressante. Ensuite viennent les objets pour les loisirs et vacances, du jeu de fléchettes au porte-vélos en passant par les ustensiles de camping. Quasi à égalité, on trouve les articles pour les fêtes et réceptions. Les outils de bricolage arrivent loin derrière", relève Xavier Marichal.

Le calcul de rentabilité est plus complexe pour la mobilité par exemple. Les formules de leasing pour particulier attirent de plus en plus de monde, car on a la certitude de payer un prix fixe pendant une période donnée, sans risques de mauvaises surprises. Mais dans la plupart des cas, un achat est plus avantageux sur le long terme. Un leasing peut convenir à des jeunes, pour qui la prime d’assurance est souvent impayable (alors qu’elle est incluse dans le leasing), pour des personnes désireuses de changer fréquemment de voiture, ou pour celles qui font peu de kilomètres car le leasing impose souvent un nombre limité de kilomètres par an. Les gros rouleurs, ceux qui veulent garder longtemps leur véhicule ou les bons négociateurs (lors de la revente), auront tout intérêt à acheter.

En fait, la question de base à se poser, avant tout achat, est : est-ce que je vais le rentabiliser ? Vaut-il mieux louer une tente pour s’essayer au camping ou en acheter une dans le cas où on en ferait à nouveau ? Vais-je acheter une raquette de tennis pour le stage de mon enfant ou en louer une en attendant de voir s’il continue ce sport ?

Pour Xavier Marichal : "quand on en parle, tout le monde est convaincu par le principe de la location. Il y a une adhésion intellectuelle au concept. Mais dans les faits, cela ne se vérifie pas vraiment : le Belge achète beaucoup."