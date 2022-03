Louer son installation photovoltaïque, la bonne idée ?

Après vingt ans de location, vous aurez déboursé 2 à 3 fois plus que si vous aviez acheté vos panneaux. Exemple pour une installation de 5 kWc, soit qui peut délivrer près de 5 000 kWh/an d’électricité dans des conditions optimales :

l’achat vous coûtera entre 5 000 et 7 500 euros .

. la location avec BricoSolar vous coûtera elle, 75 euros/mois pendant 240 mois, soit 18 000 euros.

La location a un autre inconvénient que son coût élevé. Benjamin Wilkin, directeur d’Energie Commune, nous en parle : "Les panneaux ne vous appartenant pas, vous n’êtes plus vraiment totalement libre de faire ce que vous voulez de votre bâtiment. Si vous voulez vendre, déménager, etc. Et bien, finalement, le propriétaire des panneaux a son mot à dire, donc vous devez au moins l’en informer ou placer cet élément dans des clauses de vente ou de location. Ça devient un peu plus contraignant et compliqué à intégrer." Pour justifier le coût élevé de la location, BricoSolar parle des nombreux frais à couvrir durant la vie de l’installation. Dimitri Lion en détaille quelques-uns : "Si vous comptez les onduleurs que vous devrez racheter, si vous avez conclu un contrat d’achat justement, on est a plus ou moins trois onduleurs sur la période de vingt ans. Vous rajoutez déjà 4 500. On est déjà à 9 500. Vous ajoutez l’entretien annuel de 100 euros, ça fait 2 000 euros." Ces frais sont surévalués ou inexistants selon notre expert. En résumé, il ne conseille pas la location, que ce soit avec BricoSolar ou d’autres acteurs.