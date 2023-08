Louer plutôt qu’acheter des outils, des vêtements, des objets : quelles sont les options en Belgique ?

Depuis le confinement, les locations ont le vent en poupe. Les services se multiplient pour proposer des objets du quotidien, pratiques comme un peu plus insolites. Par des entreprises ou entre particuliers, la location d’objets est de plus en plus répandue, même si elle ne connaît pas toujours le succès escompté.

Sur le papier, la location a pourtant de nombreux avantages. Selon Bruxelles Environnement, en moyenne, une perceuse est utilisée 12 minutes sur toute une vie. Un achat qui semble rapidement peu rentable… Pour un nettoyage de printemps, les appareils professionnels deviennent accessibles pour quelques euros. A l’image d’un nettoyeur à haute pression qui coûte 9 euros pour la semaine contre quelques centaines à l’achat. Sans compter bien sûr le gain de place, une fois cet appareil ayant rempli sa fonction.

Enfin et surtout, si votre empreinte carbone vous tient à cœur, la location permet de consommer moins. Optimiser l’utilisation d’un objet devient donc un coup de pouce pour la planète efficace et rentable.

Entre jardinage, cuisine, vacances, puériculture, vêtements d’occasion, les options sont nombreuses et les offres également. Du site internet multitâches, aux petites entreprises locales, louer votre prochain objet devient de plus en plus facile :

Pour le mariage de votre sœur, Coucou à Bruxelles propose des vêtements d’occasion à la location.

La jeune entreprise TAPA a développé une plateforme permettant de faciliter les locations entre particuliers et ainsi d’en tirer un petit revenu.

La bibliothèque à outils Tournevie qui propose un large éventail d’outils pour une cotisation annuelle de 40 euros.

La Bébéthèque quant à elle propose de nombreux objets de puériculture à la location, vous évitant les encombrements d’affaires pour bébé quand celui-ci a grandi.

Le site Usitoo.be propose une large catégorie d'objets allant du jardinage à la cuisine en passant par le camping.

Outils et vélos ont certainement le plus de succès sur le marché de la location, mais quelques objets plus insolites sont également disponibles et la liste est longue : comme un drone, un dénoyauteur de cerise, un appareil de massage de pieds, un bateau gonflable ou encore une machine à barbe à papa.