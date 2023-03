Louboutin : l'obsession du rouge, trente ans après la semelle iconique.

Et c'est la semelle rouge qui "définit toutes les courbes" d'un escarpin noir à talon aiguille, le modèle plus vendu, même si Louboutin orne de semelles rouges des chaussures plates, à talons moyens ou à plateaux et même des souliers masculins, dont certains se parent depuis quelques années de talons.

S'amusant du narratif qui évolue autour du talon, qui cesse d'être considéré comme anti-féministe, il aime observer dans ses boutiques les femmes qui enfilent les stilettos et s'admirent "de face, de profil et de dos" sans demander à leur "mari, copain ou copine" ce qu'ils en pensent. Ou des fillettes qui essaient les talons de leur mère sans que personne ne les y "oblige". "Il y a une espèce de plaisir infantile à voir la vie d'un tout petit peu plus haut", sourit-il.