Louane se confie sur un trouble qui l'affecte au quotidien

Louane s'est livrée sur un trouble qui lui crée un handicap au quotidien. C'est un témoignage bouleversant que la chanteuse a livré sur sa vie quotidienne.

Sur le plateau de "20h30 le dimanche" sur France2, la comédienne que l'on a pu voir voir dans "La famille Bélier" s'exprime sur le fait d'être TDH : "C’est la première fois que je m’étais des mots sur le fait que je sois TDH en fait."

Une personne TDH signifie qu'elle a un trouble de déficit de l'attention et une hyperactivité.

Louane en dit plus au micro de Laurent Delahousse : "Je parlais particulièrement de ce moment où je n’étais pas capable de gérer mes pensées, en vrai ça ne se voit pas, mais c’est assez handicapant au quotidien."

La chanteuse de "Secret" explique la difficulté dans son quotidien à se concentrer : "Si on se fixe sur les pensées, on va être en train de parler et je vais penser à autre chose et je vais perdre le fil de la conversation parce que je suis happée par cette pensée là. Ça va être, être incapable de m’empêcher de sortir la pensée qui vient d’arriver dans ma tête au reste du monde au détriment des autres parce que je coupe la parole."

Louane avait déjà pris la parole sur ce trouble qui lui a rendu son enfance très compliquée.