Louane se confie sur les attaques les plus douloureuses dont elle est victime

Être exposée c’est aussi se faire attaquer, le plus difficile pour Louane ce sont les remarques qui visent sa personnalité : "Franchement, me faire critiquer sur mon physique, c’est une chose, mais ok, c’est moi qui vis avec mon corps, pas eux. Ensuite, me faire critiquer sur ma musique, encore plus ok, parce que chacun ses goûts. Mais sur qui je suis ? S’il vous plaît ! Il y a quelqu’un dans le corps que vous êtes en train de malmener."

La star admet que c’est "hyperdouloureux" à vivre : "Les fois dans ma vie où j’ai eu le plus de mal à passer au-dessus d’un commentaire, ce n’était pas sur mon corps, ce n’était pas sur ma musique, c’était quand on parlait de ma personnalité. Ok, je sais qu’il y a des gens qui ne m’aiment pas dans la vraie vie, je sais que je suis exubérante, mais je suis à l’intérieur de l’enveloppe que tu es en train de critiquer !"

Louane est malgré tout consciente que c’est le revers de la célébrité : "Ce n’est pas injuste, c’est horrible et ça fait partie de mon travail. J’apprends à me construire en sachant que j’aille à droite ou à gauche, bah je peux m’en prendre une forcément à un moment."