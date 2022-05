Louane se confie, 10 ans après, sur le décès de ses parents : "Me concentrer sur l’album m’a sauvée"

Louane préfère voir la chance qui lui a souri malgré les moments terribles qu’elle a surmontés. "Les fées ont dû se pencher sur mon berceau" sourit-elle.

Comme elle l’avait déjà expliqué à VivaCité en marge de la sortie de son album Joie de vivre, Louane a vu dans la musique un véritable exutoire. "J’ai été très bien entourée, et je me suis beaucoup enfermée dans le travail (NDLR : Le tournage de La Famille Bélier en 2014 et son album Chambre 12, sorti en mars 2015), parce que j’avais besoin de faire autre chose. Le fait de pouvoir me concentrer sur l’album, partir vite en tournée, ça m’a vachement sauvée".

Se réfugier dans ses projets artistiques a certes reporté le deuil, mais il a été "plus doux" estime la chanteuse et actrice française au micro de TF1 : "Cela a retardé les choses en termes de deuil évidemment, je pense que j’ai éclaté un peu plus tard, mais sur le moment, ça m’a donné de la force, m’a tenue en place, m’a permis d’avancer".