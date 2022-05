Louane lâche les premières informations sur son prochain album

"J’avais des choses à sortir… Je voulais continuer sur le même chemin que pour le dernier album, avec des titres comme À l’autre, où je m’adresse à ma mère et à ma fille. Ça fait partie des chansons magiques. J’en ai écrit une autre, qui s’appelle Le bateau coule" a révélé Louane au magazine français.

Cet album, réalisé une nouvelle fois avec son compagnon Florian Rossi, devrait être encore plus personnel que Joie de vivre selon la chanteuse et actrice. L’écriture des paroles revêt même une fonction cathartique par rapport à la perte soudaine et tragique de ses parents durant son parcours à The Voice. Ce sujet, elle ose enfin l’aborder en musique. "J’ai franchi une étape. Il y a quelques années, je ne voulais pas en parler car c’était hyper violent, par moments. […] Aujourd’hui, j’ai appris à vivre avec, j’ai grandi avec ça. Je ne suis pas triste tous les jours. […] Mais ce n’est pas simple, je prends encore des claques. Une date, un moment, un parfum" confie-t-elle.

"J’ai écrit une nouvelle chanson là-dessus. Dans le texte, je raconte que l’une des choses les plus difficiles, c’est de sentir sur quelqu’un d’autre le parfum de la personne qui n’est plus là. Ma mère avait un parfum que personne ne connaissait. Et, lors d’un voyage à New York, je l’ai trouvé dans une boutique, par hasard. Je l’ai acheté, il est chez moi, et ma fille a joué avec, ce matin, en s’en mettant. Mais là, c’était très doux comme moment…" a précisé l’interprète de Donne-moi ton cœur.

Un album qui promet un son enivrant !