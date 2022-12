Louane évoque ses envies de suicide

Louane parle avec franchise sur sa confiance en elle : "Hello, toi, je ne sais pas trop à qui je parle. Tu as 8 ans, 12 ans, 16 ans et puis 19. Je crois que du plus loin que je m’en souvienne, tu ne t’es jamais sentie vraiment bien dans ta peau, tu t’es jamais vraiment sentie acceptée, et même quand les gens te regardaient avec des yeux brillants, tu n’as jamais réussi à en ressentir de la valeur."

La comédienne que l'on a pu voir dans "La famille Bélier" va plus loin en parlant du harcèlement qu'elle a vécue quand elle était plus jeune : "Tu te retrouves prise au piège des insultes, des bousculades, des phrases dans ta vie qui résonneront pendant des années comme "boule de gras". C’est à ce moment-là que tu prends conscience de ton corps et, vraiment, de la pire des façons."

Louane a même pensé au suicide : "Tu te fais du mal et tu ne veux plus vivre."*

Heureusement, tout va mieux aujourd'hui grâce à son amoureux comme elle le raconte dans la lettre : "Flo, il t’a ouvert les yeux. Attention, il ne t’a pas sauvée, mais il t’a donné les clés qui t’ont permis de te sentir mieux (...) alors, aujourd’hui encore, t’as des hauts et des bas. Mais les bas que tu vis, ils ne sont jamais aussi profonds. La vie et Flo t’ont offert le plus beau cadeau du monde : une extraordinaire petite fille."

Louane a sorti un nouvel album intitulé "Sentiments".