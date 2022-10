Louane, de retour avec le titre "Secret", se confie sur sa santé mentale

Alors que Louane sera de retour avec un nouvel album "Sentiments" le 9 décembre prochain, la chanteuse s'est confiée sur sa santé mentale.

Louane reconnait avoir une santé mentale "fragile" depuis son enfance : "Du plus loin que je me souvienne, dès l'enfance, j'ai toujours eu une santé mentale fragile, bien qu'hyper entourée et aimée."

L'interprète de Jour 1 assume d'être accompagné par un spécialiste : "Je n'ai aucune honte à assumer que la première fois que j'ai vu un psy j'avais 8 ans et que j'en vois encore un aujourd'hui."

Dans ce nouvel album "Sentiments", Louane proposera 5 titres en lien avec elle et son histoire et 5 autres titres consacrés aux sentiments de son public. Via Tiktok, l'artiste avait questionné ses fans sur leurs sentiments pour pouvoir en écrire des chansons.

La jeune maman d'une petite Esmée explique son choix d'écrire sur les sentiments de ses fans : "J'ai eu l'idée d'écrire sur vous. Je voulais connaître vos histoires pour les raconter en chansons."

Celle qui ne sera plus coach dans l'émission The Voice Kids en France vient de dévoiler un premier single du prochain opus. Il s'agit de "Secret", un titre dans lequel Louane s'adresse à sa fille.