Lou : un documentaire inédit, portrait d'un bel artiste atypique révélé par The Voice

Ce succès, Lou le doit autant à son profil touchant qu’à son talent singulier. Et pourtant ... rien ne le prédestinait à une si belle évolution. Avec ce documentaire, le réalisateur François Gonce nous raconte qui est cet artiste si atypique, si doué et si attachant. Il raconte aussi l’envers de la scène : les difficultés de la vie quotidienne quand on est aveugle et atteint du syndrome de Morsier, une malformation cérébrale très rare.

On découvre des d’archives familiales. Ses parents qui racontent sa naissance, le diagnostic de sa cécité et de son handicap, et puis la découverte de la musique, son don inné et sa créativité hors du commun. " On a franchi tous les plafonds de verre avec Lou " dit son père qui est aussi son coach, son manager, son ami. Et sa mère si présente elle aussi, elle qui jamais n’a baissé les bras et qui l’amène toujours plus loin vers plus d’autonomie. Lou sait qu’il peut compter sur cet amour inconditionnel et ce soutien sans faille de ses parents. " Mes parents ont peur pour mon avenir, il faut que je travaille encore, je compte progresser au niveau de mon autonomie " dit Lou. Apprendre à se déplacer seul, à faire à manger pour avoir une vie quotidienne comme tout le monde.

la musique me procure beaucoup d'émotions, c'est le premier dialogue de l'homme avant de pouvoir parler

Une vie faite de musique avant tout. Mises bout à bouts, les images de sa déjà riche carrière musicale, sont impressionnantes. Lou a déjà joué avec des grands : Toots Thielemans, Maurane, Saule, Vianney et d’autres encore. On découvre son amour de la scène et du partage avec le public et ses musiciens. " Ce qui nous frappe chez Lou, c’est sa spontanéité et sa joie de vivre permanente " témoigne son guitariste. " Dans son cerveau, ça doit s’allumer partout quand il joue " raconte son batteur. Lou nous parle des émotions que la musique lui procure :" c’est le premier dialogue de l’homme avant de pouvoir parler " dit-il. Il nous parle de ses rêves d’avoir une carrière d’artiste au sens plein du terme, être reconnu comme un artiste avant d’être catalogué comme handicapé ; de ses rêves d’une vie de couple avec son amoureuse Emma, rencontrée il y a trois ans.

A la fin du film, le sourire aux lèvres, on en voudrait encore ! Lou: c'est un vrai feel good movie, une ode à la vie et à la musique qui fait tant de bien.

Production : Rayuela Productions en coproduction avec la RTBF