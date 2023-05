"Lou Reed : Berlin" : le film-concert mythique de retour au cinéma

Mis en scène par le réalisateur Julian Schnabel, le film-concert de Lou Reed fait son retour dans les salles belges.



Alors qu’il est faîte de sa gloire avec l’album "Transformer", Lou Reed se lance avec le producteur Bod Ezrin dans un album-concept extrêmement personnel, qui raconte la déchéance d’un couple de junkies dans la capitale allemande. Audacieux mais déprimant, fascinant mais mal aimable, le disque, intitulé simplement "Berlin", déplaît profondément à sa sortie en 1973. L’échec commercial et critique est si grand que le duo renonce à organiser des concerts ou une tournée autour de l’album.



Comme bien souvent dans l’histoire de la musique, le temps fait son œuvre : d’album répudié, "Berlin" devient un objet de culte pour quelques fans, qui nourrissent l’espoir de voir ses morceaux morbides joués en live. Espoir concrétisé en 2006, lorsque grâce à un fond musical, Lou Reed donne une série de concerts, avec de nouveaux arrangements des titres de 1973. Concerts que le cinéaste et artiste Julian Schnabel va saisir de ses caméras et mettre en scène. Pendant 5 nuits, au St Ann’s Warehouse de New York, il capte cette convocation singulière d’un album maudit, 33 ans après sa parution, l’accompagnant de clips oniriques tournée par sa fille, Lola Schnabel, avec l’actrice Emmanuelle Seigner.

De retour dans les salles belges pour les 50 ans de "Berlin" et les 10 ans de la mort de Lou Reed, le film-concert mérite indéniablement d’être (re)découvert, pour peu que vous appréciez le compositeur du Velvet Underground. Le film offre un contact privilégié avec le musicien, créant une communion à partir d’une musique qui n’est pas toujours des plus accessibles.



"Lou Reed : Berlin" est dans les salles belges depuis le 17 mai.