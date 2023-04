Lou parle de son possible retour dans la série "Demain nous appartient"

Lou parle de ce qu'elle préfère faire dans son métier d'artiste et elle indique également les points négatifs : "C'est une question hyper difficile. J'aime beaucoup la création que ce soit dans la composition des chansons ou la création des visuels et aussi les concerts. Ce que j'aime le moins, c'est d'être connue car il y a des jours où j'ai envie d'être incognito".

La jeune chanteuse a été découverte dans l'émission "The Voice Kids" alors qu'elle n'avait que 12 ans, cela fait quelques années que Lou cartonne mais elle pense déjà à la suite : "Mon objectif n'est pas forcément d'avoir une grosse carrière. Je sais que cela n'est pas certain. Il faut rester terre à terre. J'adore aussi l'audiovisuel comme réaliser des clips ou des publicités. Si ma carrière se termine, ce n'est pas un problème, je me recyclerais".

Lou a aussi une expérience dans la fiction avec des apparitions dans "Léo Mattéi", "Joséphine Ange Gardien" ou encore dans la série "Demain nous appartient". Elle explique qu'il n'est pas impossible de la revoir dans cette série à retrouver du lundi au vendredi sur La Une à 17h55 : "J'aimerai beaucoup refaire de la fiction, ce n'est pas mon axe du moment car je ne peux pas tout faire en même temps. D'ici quelques semaines, on me reverra pas dans une fiction sauf peut-être dans "Demain nous appartient" parce que c'est la famille".

Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision ainsi que le monde people, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.