Lou Deprijck privé de permis de conduire : "Les policiers ont cru que ça planait pour moi !"

Lou Deprijck, le chanteur, producteur (et ancien élu lessinois) se dit "scandalisé par les méthodes de la police". Le chanteur de "Ca plane pour moi" ou de "Charlie Brown" s'est fait contrôler par la police, à Bruxelles, ce week-end, en quittant la maison d'une amie. Place Poelaert, des policiers lui ont fait passer un test d'alcoolémie. Résultat: 0,30 grammes, "soit l'équivalent d'une bière", estime l'artiste.

Et puis, selon le chanteur, les policiers ont été surpris par la décoration de sa voiture: "Ils ont regardé avec étonnement la décoration de ma Jeep et m'ont demandé si j'avais pris de la cocaïne ou fumé un joint", ce qui les aurait incités à lui faire passer un test anti-drogues. Selon l'intéressé, le résultat de ce test, positif, a conduit les policiers à lui retirer son permis pour 15 jours. Lou Deprijck conteste. Il estime que c'est un faux positif et précise qu'il a demandé à être soumis, en vain, à une prise de sang. Il a confié l'affaire à son avocat, la suspension de son permis de conduire l'empêchant de mener à bien la promotion de son nouvel album.