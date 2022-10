Lou Boland, portrait d'un artiste atypique révélé par The Voice

Ce succès, Lou le doit autant à son profil touchant qu'à son talent singulier. Ce jeune homme aveugle et autiste est atteint d'une malformation cérébrale, mais il est aussi un musicien autodidacte et un chanteur touche-à-tout brillant, qui vit pour et par la musique. A 23 ans, Lou est à un moment-charnière. Alors que son père rêve qu'il soit reconnu comme un artiste et qu'il puisse en vivre, cette évolution dépendra non seulement du succès auprès du public mais aussi de sa propre progression personnelle - semée d'embûches - vers plus d'autonomie. Lou reste en effet encore très dépendant de ses deux parents, tous deux très investis mais aussi inquiets pour l'avenir de leur fils. L'enjeu de pouvoir vivre de son art dépasse la seule ambition artistique, c'est un défi existentiel pour Lou. Ce portrait retrace le déjà foisonnant parcours du jeune musicien et les nombreux défis qui l'attendent. Comment parvenir à être reconnu comme un artiste avant d'être catalogué comme handicapé, dans une société encore très mal à l'aise avec la différence ?

