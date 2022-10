Lou Boland, figure emblématique de Cap48, interprète son titre "Probable" lors de la Grande Soirée

La grande soirée de CAP48 a rassemblé de nombreux artistes dans les studios de Médiarives à Liège. Parmi ces artistes, on retrouvait une des figures emblématiques de CAP48, Lou Boland.



De sa rencontre avec Maurane sur le plateau de la Grande Soirée en 2008 à son passage dans The Voice Belgique en 2021, Lou ne cesse de surprendre et trace un parcours artistique exemplaire.



Lors de l’édition 2022 de CAP48, c’est avec grande émotion qu’il interprète son titre "Probable".

Un titre qu’il dédie à son public et à toutes les personnes qui vivent une situation de handicap.