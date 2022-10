Lotto Volley League : Waremme et Guibertin, deux clubs wallons ambitieux

Seul pensionnaire au plus haut niveau depuis plusieurs saisons, Waremme accueille avec enthousiasme une deuxième formation wallonne en Lotto Volley League : Guibertin.

Champion de Nationale 1 en 2021-2022, Guibertin retrouve le plus haut niveau belge après trois années dans l’antichambre. Et d’entrée, les Brabançons wallons veulent jouer un rôle au sein de l’élite. "Nous visons une place en playoffs", assurait Filip Van Der Bracht, assistant coach de l’équipe ce lundi midi, lors de la conférence de presse du lancement de la saison. "Il est primordial de se montrer ambitieux et de viser haut afin de ne pas vivre le stress lié aux playdowns. Pour un club qui recherche de la stabilité au plus haut niveau, c’est capital."

Pour atteindre ses ambitions, Guibertin pourra compter sur deux sacrés renforts : Simon Van De Voorde et Gert Van Walle, deux anciens joueurs des Red Dragons, l’équipe nationale belge de volley. "Leur expérience est un atout non négligeable puisqu’une partie de notre noyau n’a jamais ou très peu évolué au plus haut niveau. Ils apportent de la stabilité et partagent leur vécu."

Waremme, pour sa part, affiche aussi de grandes ambitions. "Parvenir à se qualifier pour les playoffs est l’objectif ultime", assurait Frédéric Servotte, le coach principal. "Nous avons construit, depuis plusieurs saisons, une équipe jeune et dynamique, capable de se faire mal sur le terrain. Disputer les playoffs est la suite logique de notre développement."

Toujours est-il que pour les clubs wallons, cette mission s’annonce forcément coriace face à l’hégémonie des formations néerlandophones connues depuis plus de trente ans. "Chaque match sera un combat, mais nous avons les armes pour nous défendre", prévenait le coach waremmien.