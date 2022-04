Lotto Soudal recrute Reinardt Janse van Rensburg et Carlos Barbero

Lotto Soudal a recruté le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg et l'Espagnol Carlos Barbero, a annoncé l'équipe WorldTour belge lundi.

Le contrat des deux coureurs prendra effet au 1er mai prochain.Van Rensburg et Barbero étaient tous les deux sans contrat depuis le début de la saison.

La saison dernière, ils roulaient tous les deux pour Qhubeka-NextHash qui n'a pas prolongé son aventure dans le WorldTour en 2022.

"Ils n'ont jamais perdu espoir de retrouver une place dans le WorldTour. Ils ont donc continué à vivre et à s'entraîner comme des professionnels", a précisé Lotto Soudal. Van Rensburg est d'ailleurs devenu champion d'Afrique du Sud en février dernier.

"Comme toutes les autres équipes, nous avons eu beaucoup de malades cette année", a précisé John Lelangue, le CEO de l'équipe. "À cause de ça, nous n'avons pas toujours pu être au départ avec une équipe complète. De plus, nous comptons avec Kamil Malecki et Jarrad Drizners deux absents de longue durée. Nous avions besoin d'un renfort pour pouvoir boucler le programme que nous avions prévu."

Avec des deux arrivées, Lelangue pense avoir trouvé les renforts idéaux pour la suite de la saison. "Ils ont l'expérience, ils sont motivés et ils sont prêts à courir. Nous leur donnons leur chance jusqu'à la fin de la saison et nous pensons qu'ils s'intégreront parfaitement à l'équipe. Ils sont très reconnaissants de cette chance qui leur est donnée et je suis sûr qu'ils montreront toute leur valeur avec notre équipe", a conclu le CEO de l'équipe.