Lotto Soudal quitte le WorldTour : qu’est ce que ça change pour la suite ?

Les jeunes, parlons-en. L’équipe Lotto en avait déjà fait sa marque de fabrique ces dernières années et va poursuivre dans la même direction. Arnaud De Lie (20 ans) a montré la voie et servira d’exemple dans une équipe qui comptait déjà 13 coureurs de moins de 25 ans en 2022. Un contingent plein d’espoirs qui sera complété la saison prochaine par l’arrivée de deux nouvelles recrues belges formées dans l’équipe U23 : le très prometteur Lennert Van Eetvelt (21 ans, 2e du Giro U23 notamment) et Liam Slock (22 ans).

Lotto Dstny accueillera également trois transfuges de l’équipe Bingoal Pauwels Sauces WB : Milan Menten, Mathijs Paaschens et l’intriguant Arjen Livyns, déjà en vue sur les classiques flandriennes. Le Néerlandais Pascal Eenkhoorn et l’expérimenté Italien Jacopo Guarnieri complètent cette liste de nouvelles recrues. (NDLR : la pépite Alec Segaert, 19 ans, passera d’abord par l’équipe de développement avant d’intégrer l’équipe pro en 2024)

Côté départs, Lotto devra composer avec la fin de carrière de Philippe Gilbert et les adieux du fidèle Tim Wellens, parti chez UAE Emirates après 11 ans de loyaux services. Les grimpeurs Harm Vanhoucke (DSM) et Steff Cras (TotalEnergies) ont eux aussi trouvé un nouvel employeur. Tandis que huit coureurs (dont Conca et Klüge) n’ont pas (encore ?) vu leur contrat être renouvelé.

2023 sera donc plus que jamais une année de transition pour Lotto Dstny, toujours en recherche d’un nouveau manager général après le départ chahuté de John Lelangue.