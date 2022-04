Lotto Soudal avec quatre Belges au départ du Tour de Romandie

Lotto Soudal et Quick-Step Alpha Vinyl ont dévoilé lundi leur sélection pour le Tour de Romandie (WorldTour) qui débute mardi. Chez Lotto Soudal, quatre Belges seront au départ avec Steff Cras, Viktor Verschaeve, Harm Vanhoucke et Sébastien Grignard.

En plus de Cras, Verschaeve, Vanhoucke et Grignard, l'Australien Harry Sweeny et le Britannique Matthew Holmes seront également au départ à Lausanne. Lotto Soudal n'alignera que six coureurs en Suisse à cause des nombreux blessés et malades dans son effectif.

Quick-Step Alpha Vinyl, de son côté, alignera bien sept coureurs au départ mais pas de Belge. L'Italien Mattia Cattaneo, le Français Rémi Cavagna, le Tchèque Josef Cerny, le Danois Mikke Honoré, le Suisse Mauro Schmid et les Britanniques James Knox et Ethan Vernon représenteront le 'Wolfpack'.

Le Tour de Romandie se termine dimanche. Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) est le tenant du titre.