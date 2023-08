Lotto Dstny se sépare d’Allan Davis, son directeur sportif reconnu coupable de comportements inappropriés

Allan Davis ne fait plus partie des rangs de Lotto Dstny, a confirmé mardi à l’Agence BELGA la formation belge du World Tour qui s’est séparée de son directeur sportif australien reconnu coupable de comportements inappropriés. Lotto Dsnty n’a pas fait d’autres commentaires.

En poste depuis janvier 2022, Allan Davis, 43 ans, n’avait pas pu prendre part au Tour de France le mois dernier, mêlé à une affaire privée qui a fuité sur les réseaux sociaux. Davis est accusé d’avoir envoyé des messages inappropriés à une femme. Des captures d’écran de ces messages ont été publiées sur les réseaux sociaux.

L’Australien, coureur professionnel entre 2001 et 2014, a été un pion important notamment dans le développement du sprinteur australien Caleb Ewan.

Allan Davis a été cycliste professionnel pendant douze ans et compte une trentaine de victoires à son actif. Ses meilleurs résultats comprennent une médaille de bronze aux Championnats du monde de Geelong (2010), une deuxième place à Milan-Sanremo, l’or et le bronze à deux Jeux du Commonwealth et une victoire finale au Tour Down Under.

Après sa carrière de cycliste professionnel, Davis est devenu responsable des directeurs sportifs chez Wiggle-High5. En 2021, il a été coordinateur de sprint/directeur sportif au sein de l’équipe Israel Startup Nation. Entre-temps, il a également été délégué technique de l’UCI.