Lotto Dstny se renforce et enregistre l'arrivée du grimpeur danois Jonas Gregaard

L'équipe belge Lotto Dstny a officialisé ce mardi l'arrivée au sein de son effectif 2024 du Danois Jonas Gregaard, 27 ans, actif chez Uno-X ces deux dernières saisons.

Jonas Gregaard, qui a signé un contrat de deux ans en faveur de la formation belge, assurera essentiellement un rôle d'équipier sur les courses à étapes. Il se mettra sans doute au service de son compatriote Andreas Kron, vainqueur d'une étape sur la dernière Vuelta.

"Je suis un coureur complet, plutôt du type grimpeur, explique Jonas Gregaard dans le communiqué de l'équipe Lotto Dstny. Si je devais me comparer à un autre coureur de Lotto Dstny, je penserais plutôt à Andreas Kron ou à Maxim Van Gils, même s’ils sont un peu plus forts que moi. Je suis donc disposé à les aider dans les épreuves vallonnées. J’aime courir offensivement, être à l’avant de la course et parfois essayer de décrocher un bon résultat dans les courses par étapes. Je connais très bien Andreas : nous étions membres du même club à nos débuts. Nous parlons toujours souvent. Il a beaucoup vanté l’équipe et l’ambiance qui y règne, je me réjouis donc d’intégrer la formation et de l’aider à atteindre ses objectifs."

Jonas Gregaard, qui a participé au Giro en 2020 et au Tour de France en 2023, ne compte pas encore la moindre victoire chez les professionnels.