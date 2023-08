Lotto Dstny renforce son staff : le futur retraité Tony Gallopin et l’expérimenté Dirk Demol seront directeurs sportifs en 2024

L’équipe belge Lotto Dstny a annoncé ce jeudi l’arrivée de deux nouveaux directeurs sportifs en vue de la saison 2024 : le Français Tony Gallopin (35 ans), toujours coureur chez Lidl - Trek, et le Belge Dirk Demol (63 ans) retrouveront la maison Lotto dès cet hiver.

Tony Gallopin, qui a porté le maillot jaune sur le Tour de France et a, notamment, remporté le Grand Pris de Wallonie, a évolué chez Lotto-Belisol entre 2014 et 2017.

"Tony connaît bien l’équipe et sera tout fraîchement retraité du peloton professionnel, explique le CEO de Lotto Dstny, Stéphane Heulot, dans le communiqué de l’équipe. Il est important que les directeurs sportifs restent proches des coureurs et qu’ils sachent ce qu’il se passe dans le peloton. Tony aura également l’occasion d’apprendre le métier et d’évoluer en tant que directeur sportif."

"Dirk connaît les ficelles du métier et il sait lire la course comme personne. Il peut s’appuyer sur sa longue expérience et il nous apportera toute son expertise", précise Stéphane Heulot.